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Полесье подписало воспитанника львовской школы футбола
В прошлом сезоне выступал во Второй лиге
Фото: ФК Полісся
"Полесье" на своих официальных ресурсах объявило о подписании контракта с центральным полузащитником Богданом Панчишином.
Соглашение с хавбеком подписано на два года. Включена возможность продолжения сотрудничества еще на год.
20-летний футболист выбрал себе футболку с 88-м номером.
Панчишин является воспитанником академии львовского футбола. В том числе он был в академиях “Карпат” и “Львова”.
Прошлый сезон стал для молодого футболиста первым на профессиональном взрослом уровне. Он провел за "Звягель" 21 матч: 18 во Второй лиге, три – в Кубке Украины. На его счету два ассиста и восемь желтых карточек.
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