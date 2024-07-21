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Полесье подписало воспитанника львовской школы футбола

Премьер-лига

В прошлом сезоне выступал во Второй лиге

Полесье подписало воспитанника львовской школы футбола

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" на своих официальных ресурсах объявило о подписании контракта с центральным полузащитником Богданом Панчишином.

Соглашение с хавбеком подписано на два года. Включена возможность продолжения сотрудничества еще на год.

20-летний футболист выбрал себе футболку с 88-м номером.

Панчишин является воспитанником академии львовского футбола. В том числе он был в академиях “Карпат” и “Львова”.

Прошлый сезон стал для молодого футболиста первым на профессиональном взрослом уровне. Он провел за "Звягель" 21 матч: 18 во Второй лиге, три – в Кубке Украины. На его счету два ассиста и восемь желтых карточек.

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Источник:
Офіційний сайт Полісся
Опубликовал: Максим Кучер
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