Полесье подписало воспитанника львовской школы футбола

"Полесье" на своих официальных ресурсах объявило о подписании контракта с центральным полузащитником Богданом Панчишином.

Соглашение с хавбеком подписано на два года. Включена возможность продолжения сотрудничества еще на год.

20-летний футболист выбрал себе футболку с 88-м номером.

Панчишин является воспитанником академии львовского футбола. В том числе он был в академиях “Карпат” и “Львова”.

Прошлый сезон стал для молодого футболиста первым на профессиональном взрослом уровне. Он провел за "Звягель" 21 матч: 18 во Второй лиге, три – в Кубке Украины. На его счету два ассиста и восемь желтых карточек.