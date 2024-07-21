Стоимость нападающего Зари Герреро за период Копа Америка выросла на 50%

Ориентировочная трансферная стоимость нападающего "Зари" Эдуардо Герреро за период Копа Америки повысилась на 50%. Об этом идет речь на аналитическом портале Transfermarkt.

6 июня она составляла 1,2 млн евро, а после недавнего обновления уже равняется 1,8 млн евро.

Герреро провел на Копа Америка в составе Парагвая четыре матча: в одном выходил в основе, в трех – со скамейки для запасных. На его счету один гол в ворота Боливии.

“Заря” купила Герреро в “Маккаби” Тель-Авив летом прошлого года за 500 тысяч евро после того, как парагваяц провел один сезон в составе луганцев. В общей сложности на его счету 18 голов и 9 ассистов в 43 матчах.