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Стоимость нападающего Зари Герреро за период Копа Америка выросла на 50%

Премьер-лига

Руководство луганчан потирает руки

Стоимость нападающего Зари Герреро за период Копа Америка выросла на 50%

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Ориентировочная трансферная стоимость нападающего "Зари" Эдуардо Герреро за период Копа Америки повысилась на 50%. Об этом идет речь на аналитическом портале Transfermarkt.

6 июня она составляла 1,2 млн евро, а после недавнего обновления уже равняется 1,8 млн евро.

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Герреро провел на Копа Америка в составе Парагвая четыре матча: в одном выходил в основе, в трех – со скамейки для запасных. На его счету один гол в ворота Боливии.

“Заря” купила Герреро в “Маккаби” Тель-Авив летом прошлого года за 500 тысяч евро после того, как парагваяц провел один сезон в составе луганцев. В общей сложности на его счету 18 голов и 9 ассистов в 43 матчах.

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Заря (Луганск) Парагвай Эдуардо Герреро
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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Кокс11 (Харьков)
21.07.2024 в 13:10
Геллеру бабло поперло. Мільон за Луніна від Реала, гроші за Лігу конференцій. От ще Герреро можуть у Динамо продати.
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Комментарии 2
Кокс11 (Харьков)
21.07.2024 в 13:10
Геллеру бабло поперло. Мільон за Луніна від Реала, гроші за Лігу конференцій. От ще Герреро можуть у Динамо продати.
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жека-киев (биг виладж)
21.07.2024 в 12:03
... а якість, не змінилася
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