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Стоимость нападающего Зари Герреро за период Копа Америка выросла на 50%
Руководство луганчан потирает руки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Ориентировочная трансферная стоимость нападающего "Зари" Эдуардо Герреро за период Копа Америки повысилась на 50%. Об этом идет речь на аналитическом портале Transfermarkt.
6 июня она составляла 1,2 млн евро, а после недавнего обновления уже равняется 1,8 млн евро.
Герреро провел на Копа Америка в составе Парагвая четыре матча: в одном выходил в основе, в трех – со скамейки для запасных. На его счету один гол в ворота Боливии.
“Заря” купила Герреро в “Маккаби” Тель-Авив летом прошлого года за 500 тысяч евро после того, как парагваяц провел один сезон в составе луганцев. В общей сложности на его счету 18 голов и 9 ассистов в 43 матчах.
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