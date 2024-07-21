Максимов: Наверное, пока стану блоггером. Затем аналитиком. Затем, пожалуй, закончу курсы PASS, чтобы иметь возможность работать главным тренером

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал о своей текущей ситуации.

“ – Где вы сейчас находитесь, в нынешнее межсезонье?

– Дома, в Киеве, на даче. Я недавно купил маленького щенка и его тренирую. Немецкий язык я знаю. А еще знаю три других языка – заливной, говяжий и свиной.

А вообще очень досадно, что "Днепр-1" исчезает. И все это происходит в миллионном городе, где есть огромные футбольные традиции. Понятно, что все причины исчезновения футбольного клуба мы не знаем, но на это, видимо, есть причины. А жизнь, в том числе футбольная, продолжается.

– Какие ваши ближайшие планы?

– Наверное, пока стану блоггером. Затем аналитиком. Потом, пожалуй, закончу курсы PASS, чтобы работать главным тренером”, — сказал Максимов.