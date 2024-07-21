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Максимов: Наверное, пока стану блоггером. Затем аналитиком. Затем, пожалуй, закончу курсы PASS, чтобы иметь возможность работать главным тренером
Наставник саркастически ответил на вопросы
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал о своей текущей ситуации.
“ – Где вы сейчас находитесь, в нынешнее межсезонье?
– Дома, в Киеве, на даче. Я недавно купил маленького щенка и его тренирую. Немецкий язык я знаю. А еще знаю три других языка – заливной, говяжий и свиной.
А вообще очень досадно, что "Днепр-1" исчезает. И все это происходит в миллионном городе, где есть огромные футбольные традиции. Понятно, что все причины исчезновения футбольного клуба мы не знаем, но на это, видимо, есть причины. А жизнь, в том числе футбольная, продолжается.
– Какие ваши ближайшие планы?
– Наверное, пока стану блоггером. Затем аналитиком. Потом, пожалуй, закончу курсы PASS, чтобы работать главным тренером”, — сказал Максимов.
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