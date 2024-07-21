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Михаил Шестаков: У меня физическая форма лучше, чем у некоторых молодых игроков
34-летний футболист без клуба
Фото: НК Верес
Украинский нападающий Михаил Шестаков рассказал, почему он покинул “Верес”.
“ – Вам не говорили с чем это связано? Неудовлетворительная форма, какие-нибудь другие нюансы?
– Смотрите, можете спросить кого угодно, у меня физическая форма лучше, чем у некоторых молодых игроков. Просто в клубе наступил новый этап развития, они хотят давать больше шансов молодежи, на этом заработать, наверное, так.
Мы хорошо разошлись, пожали руки. Никаких обид нет. Я не смотрю на мир сквозь розовые очки, прекрасно понимаю, что в карьере каждого футболиста, рано или поздно, наступает момент, когда его хотят заменить.
‒ Как можете вообще оценить прошлый сезон для себя лично и для команды?
‒ Всегда ставлю перед собой высокие цели, поэтому хотел больше играть и делать больше результативных действий. В первой половине сезона, когда тренировал Сергей Дмитриевич Лавриненко, он давал больше игрового времени. Затем пришел новый тренерский штаб.
Мы с Шандруком уже работали, когда он возглавлял “Верес” во Второй лиге. Этот период был интересным, я тогда себя хорошо проявил и у нас сложились хорошие отношения. В этом сезоне он уже давал мне играть меньше, потому я не проявил себя на том уровне, на котором ожидал.
Что касается выступлений команды, скажу так: когда Верес в УПЛ покинул Юрий Николаевич Вирт, тот результат признали плохим. В этом сезоне команда тоже играла переходные матчи и теперь на это смотрят по-другому. Скажу от себя: для города главное, что команда осталась в УПЛ. Рад, что в Ровно люди будут продолжать ходить на футбол и смотреть УПЛ”, – сказал Шестаков.
Михаил выступал за “Верес” с февраля 2019 года. Он прошел с командой путь из Второй лиги в УПЛ, отыграв три сезона в элитном дивизионе. Всего на его счету 24 гола в 103 матчах за ровенчан.
В прошлом сезоне Шестаков провел 27 поединков и отличился один голом и одним ассистом.
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