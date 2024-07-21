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Максимов – о Днепре-1: Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем

Премьер-лига

Вскоре запланирован официальный поединок

Максимов – о Днепре-1: Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов иронически прокомментировал текущее состояние команды:

“Насколько я знаю, что 15 июля уволили практически всех сотрудников, футболистов и весь персонал базы. По состоянию на 21 июля в штате клуба осталось всего три сотрудника: главный тренер Юрий Максимов, директор клуба Антон Фурсов и бухгалтер. Теперь мы можем втроем сыграть в известную карточную игру – космический рамс. Это игра в карты моего детства.

А что касается футбола, то мы можем еще позвать Евгения Селезнева, Николая Ищенко, Сергея Ревуту, Николая Медина и Андрея Полунина. Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем”, – сказал Максимов.

Читайте такжеМаксимов: Наверное, пока стану блоггером. Затем аналитиком. Затем, пожалуй, закончу курсы PASS, чтобы иметь возможность работать главным тренером

Напомним, что "Днепр-1" до сих пор официально еще не вышел из УПЛ. 25 июля команду также ожидает домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Академии Пушкаша".

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Максим Кучер
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