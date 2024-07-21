Максимов – о Днепре-1: Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов иронически прокомментировал текущее состояние команды:

“Насколько я знаю, что 15 июля уволили практически всех сотрудников, футболистов и весь персонал базы. По состоянию на 21 июля в штате клуба осталось всего три сотрудника: главный тренер Юрий Максимов, директор клуба Антон Фурсов и бухгалтер. Теперь мы можем втроем сыграть в известную карточную игру – космический рамс. Это игра в карты моего детства.

А что касается футбола, то мы можем еще позвать Евгения Селезнева, Николая Ищенко, Сергея Ревуту, Николая Медина и Андрея Полунина. Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем”, – сказал Максимов.