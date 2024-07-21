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Виталий Кварцяный: Днепр-1 нужно заменить Минаем и добавить еще двух участников
Неожиданный вариант от "динозавра" нашего футбола
Фото - UA-Футбол
На протяжении последнего месяца наиболее горячей в украинском футболе была тема дальнейшей судьбы "Днепра-1". "Продлит клуб свое существование или снимется с чемпионата?" - такой вопрос долгое время "висел в воздухе" нашего футбольного пространства, пока на этой неделе не стало известно, что в непродолжительной биографии команды поставлена точка. Теперь возникла необходимость в срочной замене "Днепра-1". О том, какой клуб займет вакантное место, узнаем в начале следующей недели. А пока корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением по этому поводу у одного из самых авторитетных представителей тренерского корпуса Украины Виталия Кварцяного.
- Мой вариант таков: "Днепр-1" заменить "Минаем", а кроме этого чтобы в УПЛ вошли еще две команды, - так считает специалист, который в прошлую пятницу отметил свое 71-летие. - Одна из них – "Металлист 1925", которая стала бы семнадцатой. А еще одного, восемнадцатого участника Премьер-лиги определить в одном дополнительном матче на нейтральном поле между "Левым берегом" и "Эпицентром", чем предоставить им дополнительный шанс повыситься в ранге.
Хотелось бы заметить, что во время сезона достаточно трудно найти инвестора, а вот "Металлист 1925" сумел это сделать во время войны. Это вообще нечто особенное! И вот теперь владелец харьковского клуба Владимир Носов в какой-то мере спонсирует и рекламирует сборную Украины. Есть шанс для того, чтобы еще больше сгенерировать его внимание к харьковскому и украинскому футболу. Хотелось бы этого человека поддержать, ведь в наше время это геройский поступок.
Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля.
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