Владимир Бессонов: Нужно сохранить целостность Премьер-лиги

После того, как окончательно стало известно, что "Днепр-1" прекратил свое существование, состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги, где обсуждались возможные варианты для замены этого клуба в сезоне-2024/25. Как уже сообщал UA-Футбол, было проведено голосование, где рассматривались два варианта: первый – оставить "Минай" в УПЛ, второй – провести переходной турнир с участием четырех команд ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр"). В итоге голоса разделились 8:5 в пользу закарпатской команды (при двух воздержавшихся представителях элиты).

Корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением по поводу замены "Днепра-1" у одного из представителей золотой команды киевского "Динамо" и сборной СССР Владимира Бессонова.

- Я никогда не был чиновником, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос, - сказал он. – Но как бы то ни было, а я считаю, что есть Регламент, который нужно соблюдать. Закон есть закон. И если на проходившем собрании клубами было принято решение о "Минае", то так тому и быть. Следует полагать, что на Исполкоме УАФ это и утвердят. Нужно сохранить цельность Премьер-лиги, чтобы не было нечетного количества команд – 15.

Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля.