  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него

Премьер-лига

Последнее слово – за Исполкомом УАФ

Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него

facebook.com/AudiVIPOS

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Для Украинской Премьер-лиги начало следующей недели должно дать ответ на вопрос: "Кто должен заменить "Днепр-1"?". О нем футбольная общественность Украины узнает после проведения Исполкома УАФ, который состоится 22 июля.

Читайте такжеВиталий Кварцяный: Днепр-1 нужно заменить Минаем и добавить еще двух участников

А между тем корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением об этом у обладателя "Золотого мяча" 1975 года, легендарного форварда киевского "Динамо" и сборной СССР Олега Блохина.

– Этот вопрос к УПЛ и УАФ, – сказал Блохин. - Именно после решения клубов элиты они должны определить – оставлять в ней "Минай" или проводить "пульку" с участием четырех претендентов. Если клубы проголосовали 8:5 в пользу закарпатской команды, то теперь последнее слово за Исполкомом УАФ. Как он решит – так и будет. Подождем до понедельника. Если бы я работал в "Минае", то сказал бы, что нужно "Днепр-1" заменить "Минаем". А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него.

Читайте такжеВладимир Бессонов: Нужно сохранить целостность Премьер-лиги

Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Владимир Бессонов: Нужно сохранить целостность Премьер-лиги
yellow-arrow
Максимов – о Днепре-1: Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем
yellow-arrow
Виталий Кварцяный: Днепр-1 нужно заменить Минаем и добавить еще двух участников
ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости