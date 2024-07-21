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Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него
Последнее слово – за Исполкомом УАФ
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Для Украинской Премьер-лиги начало следующей недели должно дать ответ на вопрос: "Кто должен заменить "Днепр-1"?". О нем футбольная общественность Украины узнает после проведения Исполкома УАФ, который состоится 22 июля.
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А между тем корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением об этом у обладателя "Золотого мяча" 1975 года, легендарного форварда киевского "Динамо" и сборной СССР Олега Блохина.
– Этот вопрос к УПЛ и УАФ, – сказал Блохин. - Именно после решения клубов элиты они должны определить – оставлять в ней "Минай" или проводить "пульку" с участием четырех претендентов. Если клубы проголосовали 8:5 в пользу закарпатской команды, то теперь последнее слово за Исполкомом УАФ. Как он решит – так и будет. Подождем до понедельника. Если бы я работал в "Минае", то сказал бы, что нужно "Днепр-1" заменить "Минаем". А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него.
Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля.
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