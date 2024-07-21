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Источник: Шахтер нашел новые команды в УПЛ для двух защитников

Премьер-лига

Центральные защитники снова оказались не нужны горнякам

Источник: Шахтер нашел новые команды в УПЛ для двух защитников

Фото: ФК Олександрія

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Молодые футболисты "оранжево-черных" в ближайший сезон проведут в аренде, сообщает Игорь Бурбас. Эдуард Козик попытается проявить себя в Ковалевке, а Роман Савченко – в Одессе.

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21-летний Козик с февраля по июнь получал игровую практику в "Карпатах". В марте он провел полный матч против "Полтавы", после чего почти 2 месяца находился на скамейке для запасных. На его счету 4 встречи и 252 минуты в составе "львов".

Савченко вернулся в "Шахтер" после аренды из "Александрии", которая длилась 16 месяцев. За это время Роман появился в 18 поединках.

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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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