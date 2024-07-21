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Источник: Шахтер нашел новые команды в УПЛ для двух защитников
Центральные защитники снова оказались не нужны горнякам
Фото: ФК Олександрія
Молодые футболисты "оранжево-черных" в ближайший сезон проведут в аренде, сообщает Игорь Бурбас. Эдуард Козик попытается проявить себя в Ковалевке, а Роман Савченко – в Одессе.
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21-летний Козик с февраля по июнь получал игровую практику в "Карпатах". В марте он провел полный матч против "Полтавы", после чего почти 2 месяца находился на скамейке для запасных. На его счету 4 встречи и 252 минуты в составе "львов".
Савченко вернулся в "Шахтер" после аренды из "Александрии", которая длилась 16 месяцев. За это время Роман появился в 18 поединках.
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