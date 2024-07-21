Александр Заваров: На чашу весов Минай и Эпицентр не поставишь

На Общем собрании участников Украинской Премьер-лиги, которое состоялось в минувшую пятницу, большинство представителей элиты предпочли вариант сохранения "Миная" в элите вместо выбывшего по финансовым причинам "Днепра-1". Есть немало факторов, побуждавших голосовавших делать именно такой выбор.

Интересно, а какой вариант – сохранение прописки "Миная" в УПЛ или проведение мини-турнира с участием четырех команд (того же "Миная", "Металлиста 1925" и представителей первой лиги, занявших 3-е и 4-е места – "Левого берега" и "Эпицентра") выбрал один из легендарных игроков киевского "Динамо" и сборной СССР 80-х годов Александр Заваров? Об этом корреспондент UA-Футбол и поинтересовался у лучшего футболиста СССР 1986 года.

– Закарпатский футбол на протяжении многих лет был представлен в чемпионате Украины своими командами в высшей и первой лигах – сначала "Закарпатьем", потом "Верховиной", "Говерлой", – говорит Заваров. – Сейчас же он представлен "Минаем". Понятно, что на чашу весов этот клуб с перволиговым "Эпицентром" не поставишь. Вот скажите, на кого пойдет лучше болельщик в УПЛ – на "Минай" или на "Эпицентр"? Да и спортивный принцип никто не отменял.

Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля.