  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Заваров: На чашу весов Минай и Эпицентр не поставишь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Заваров: На чашу весов Минай и Эпицентр не поставишь

Премьер-лига

Лучший футболист 1986 года отдает предпочтение Минаю

Александр Заваров: На чашу весов Минай и Эпицентр не поставишь

Сборная Украины/Автор неизвестен

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

На Общем собрании участников Украинской Премьер-лиги, которое состоялось в минувшую пятницу, большинство представителей элиты предпочли вариант сохранения "Миная" в элите вместо выбывшего по финансовым причинам "Днепра-1". Есть немало факторов, побуждавших голосовавших делать именно такой выбор.

Интересно, а какой вариант – сохранение прописки "Миная" в УПЛ или проведение мини-турнира с участием четырех команд (того же "Миная", "Металлиста 1925" и представителей первой лиги, занявших 3-е и 4-е места – "Левого берега" и "Эпицентра") выбрал один из легендарных игроков киевского "Динамо" и сборной СССР 80-х годов Александр Заваров? Об этом корреспондент UA-Футбол и поинтересовался у лучшего футболиста СССР 1986 года.

– Закарпатский футбол на протяжении многих лет был представлен в чемпионате Украины своими командами в высшей и первой лигах – сначала "Закарпатьем", потом "Верховиной", "Говерлой", – говорит Заваров. – Сейчас же он представлен "Минаем". Понятно, что на чашу весов этот клуб с перволиговым "Эпицентром" не поставишь. Вот скажите, на кого пойдет лучше болельщик в УПЛ – на "Минай" или на "Эпицентр"? Да и спортивный принцип никто не отменял.

Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Источник: Галатасарай интересуется Шапаренко
yellow-arrow
Молодой игрок Руха: На самом деле сложно играть против старших и более опытных игроков
yellow-arrow
Источник: Шахтер нашел новые команды в УПЛ для двух защитников
Александр Заваров ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости