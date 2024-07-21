Валерий Поркуян: Не стоит изобретать велосипед, Днепр-1 пусть заменит Минай

В нашем футболе за 32 года независимости возникало множество разных коллизий, о которых можно было бы издать не один том книг. Можно не сомневаться, что через некоторое время многие с интересом будут читать об эпопее "Днепра-1" в каком-нибудь издании. Вернее, о его пути в никуда. Обидно, что молодая, но довольно амбициозная команда вышла из состава участников УПЛ. К сожалению, официально в днепровском клубе об этом сообщили только на этой неделе, когда до старта нового футбольного сезона в Украине остается совсем немного времени. Следовательно, искать вариант замены выбывшему приходится в авральном порядке. А при таких условиях в любом делу главное – не наломать дров.

После Общего собрания участников УПЛ, на котором рассматривалось два варианта – продолжение прописки в элите "Миная" и проведение мини-турнира с участием четырех команд (того же "Миная", "Металлиста 1925" и представителей первой лиги – "Левого берега" и " Эпицентра") голосование завершилось со счетом 8:5 в пользу закарпатской команды. А вот будет ли утвержден этот результат голосования в ближайшем Исполкоме УАФ – узнаем уже завтра, 22 июля.

Тем временем корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением на этот счет одного из легендарных украинских форвардов, героя ЧМ-1966 Валерия Поркуяна.

- Считаю, что в ситуации, когда сроки поджимают, некогда думать об изобретении велосипеда, а взять за основу результат голосования в пятницу, - убежден бывший нападающий "Черноморца", киевского "Динамо", "Днепра" и сборной СССР. – Вариант с "Минаем" определило большинство – значит, так тому и быть. Думаю, что многие до сих пор находятся под впечатлением отчаянной борьбы команды под руководством амбициозного тренера Желько Любеновича. Ее волю к победе, самоотдачу и целеустремленность отмечали многие эксперты на протяжении всей весенней части прошлого чемпионата. А что касается мини-турнира четырех команд, то считаю это утопией. Ведь чемпионат стартует 3 августа – когда его проводить? К тому же все команды давно сформировали программу подготовки к новому сезону, и ломать этот график менее чем за две недели до старта в нем, считаю нецелесообразным. Предположим, что одна из четырех команд станет победителем турнира и будет удовлетворена. А три других? Вряд ли они будут удовлетворены. Ведь мало того, что цели они в этом турнире не достигнут, так еще и подготовка к сезону будет скомкана. Так что я за вариант с "Минаем". По крайней мере, это, на мой взгляд, будет справедливо.

Отметим, что Исполком УАФ, на котором определят судьбу вакантного места в УПЛ-2024/25, состоится в понедельник, 22-го июля в 12:00.