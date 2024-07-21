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Мирон Маркевич: Должен ли Минай заменить Днепр-1? По идее, да, хотя у клуба есть много проблем

Премьер-лига

В частности, отсутствие инфраструктуры

Мирон Маркевич: Должен ли Минай заменить Днепр-1? По идее, да, хотя у клуба есть много проблем

uaf.ua

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых авторитетных украинских специалистов Мирон Маркевич, по итогам сезона-2023/24 выведший львовские "Карпаты" в Премьер-лигу, поделился мнением о замене выбывшего из числа участников УПЛ "Днепра-1".

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– По идее заменить днепрян по спортивному принципу должен "Минай", хотя у клуба есть много проблем – в частности, с освещением на собственном стадионе, - сказал Маркевич. - Как известно, в случае продления прописки в УПЛ закарпатская команда планирует проводить домашние матчи во Львове. Но я убежден, что минайцам нужно играть дома, в Закарпатье. Есть еще ужгородский стадион "Авангард". Я как-то побывал в Минае, когда закарпатцы принимали дома "Металлист 1925" – и был очень поражен энергетикой, которую создавали зрители на трибунах. Болельщики очень многое сделали для того, чтобы в том матче "Минай" выиграл. Такой поддержки минайские футболисты больше нигде не получат. А это очень важно. После уверенного выступления "Миная" в весенней части прошлого сезона его футболистов разобрали другие клубы – и где теперь брать новых? Впрочем, возможно, Желько Любенович снова что-то придумает. Ведь можно сказать, что он из ничего сделал команду – и она почти спаслась от "вылета". Ей не хватило самой малости.

– На что может рассчитывать "Минай" в случае, если все же получит право продолжить выступления в классе сильнейших?

– "Минай" образца весеннего отрезка сезона-2023/24 – это исключительно команда тренера. Игры это показали. Любенович совершил чудо, воплотив в жизнь почти невозможное. Думаю, что и в новом сезоне тоже так будет. Из Любеновича будет хороший тренер. Я ему желаю удачи. У "Миная" есть и хороший президент, столько лет удерживающий этот клуб.

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Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
21.07.2024 в 23:40
И тот туда же (((((( Чем же тебе Металлист1925 насолил ??? Вот так и познаются друзья и враги (((((Скажу одно - чтоб вы там не химичили - Металлист 1925 по любому выйдет в вышку хоть и через год , и тогда держитесь злопыхатели ((((((Как говорил герой одного известного фильма - ножичков у нас на всех хватит (((((
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Комментарии 1
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Американец 2000 (Харьков)
21.07.2024 в 23:40
И тот туда же (((((( Чем же тебе Металлист1925 насолил ??? Вот так и познаются друзья и враги (((((Скажу одно - чтоб вы там не химичили - Металлист 1925 по любому выйдет в вышку хоть и через год , и тогда держитесь злопыхатели ((((((Как говорил герой одного известного фильма - ножичков у нас на всех хватит (((((
sticker
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