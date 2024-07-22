Михайличенко: Минай - оптимальный вариант для замены Днепра-1

Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко считает, что наилучшим решением было бы заменить "Днепр-1" в УПЛ закарпатским "Минаем".

"Трудно сказать, как насчет замены "Днепра-1" все будет происходить, ведь есть несколько вариантов решений. Следовательно, определить, какое из них верно – это очень сложно. Можно учитывать и рейтинг, и место в таблице, да и слышал еще о мини-турнире с участием четырех команд. Однако когда его проводить и как это будет – трудно вообразить. Лично мне досадно, что такую ​​замену нужно производить перед самым стартом чемпионата. Но самое важное на данном этапе – чтобы играло 16 команд.

И скажу еще вот что: какое бы в этом вопросе решение ни было принято, всегда будут недовольные. На мой взгляд, на сегодняшний день кандидатура "Миная", пожалуй, оптимальна. Отлично помню весеннюю часть прошлого чемпионата, в котором закарпатская команда выглядела очень убедительно. Если бы она в осеннем отрезке сезона действовала активнее и продуктивнее, то до весенних сверхусилий дело не дошло бы. У "Миная" собственный стадион, и много игр в Ужгороде проходит. Так что, если учитывать разные факторы, то закарпатская команда в качестве замены "Днепру-1" – оптимальный вариант.

"Мне очень жаль "Днепр-1". Город Днепр без команды Премьер-лиги – это нонсенс. Мы живем в такое тяжелое время, да еще и такое случается, это очень досадно. Очень жаль и харьковскую команду. Но ведь мы не можем не учитывать те реалии, в которых живем. На мой взгляд, вопрос о замене "Днепра-1" можно было бы решить несколько иначе, но нехватка времени, возможностей и средств накладывает соответствующий отпечаток по этой теме. Поэтому в таких ситуациях очень важно находить компромиссы", - сказал Михайличенко.