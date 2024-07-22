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Экс-форвард Вереса Шестаков: Если ты - футболист немолодой, тебе нужна бронь

Премьер-лига

"Пока никакой конкретики нет" (с)

Экс-форвард Вереса Шестаков: Если ты - футболист немолодой, тебе нужна бронь

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Бывший нападающий ривненского "Вереса" Михаил Шестаков высказался о дальнейшем развитии своей карьеры.

- Хочу еще поиграть: чувствую в себе силы, что могу продолжать. Я первый контракт подписал только в 23, позже начал, поэтому позже и закончу. Если бы понимал, что уже с чем-то не могу справиться, где-то не успеваю, то, наверное, думал бы о завершении. Сейчас ничего не скроешь, все же видно на датчиках.

- В августе уже стартует чемпионат, возможно, у вас есть какие-то пожелания - ближе к семье, какие-то амбициозные проекты, финансовые пожелания, что-то другое?

- Если ты - футболист немолодой, тебе нужна бронь, а не все команды могут это обеспечить. Вы же видите, какая сейчас ситуация. Пока никакой конкретики нет", - отметил Шестаков.

Напомним, Шестаков выступал за "Верес" с февраля 2019 года. На счету Михаила в прошлом сезоне один забитый мяч и один голевой пас в 27 сыгранных матчах.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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