Президент Миная: Мы боролись до последнего, а на это всем наплевать

Президент "Миная" Валерий Пересоляк прокомментировал идею с проведением "турнира четырех" для определения команды, которая должна заменить "Днепр-1" в УПЛ.

- Валерий Иванович, к ак Вы относит есь к проведению "мини-турнира" за право играть в УПЛ?

- Я вообще сначала не понимал откуда взялась идея этого турнира. Во-первых, почему - "четырех"? Абсо лютно понятно, по практике украинского чемпионата, что согласно рейтингу 15-я команда чемпионата должна была претендовать на место "Днепра-1". Можно было дискутировать, относительн о команд, которые играли в плей-офф. А вот каким образом в этой истории начал фигурировать "Металлист 1925" - это большая загадка!

- То есть, по Вашему мнению "Металлист 1925" не должен был претендовать на место в УПЛ?

- Команда заняла последнее место. Набрала на два очка меньше, чем "Минай". В личных встречах проиграла "Минаю". И это мы еще не вспоминаем их "победу" над нами в первом круге, когда они выиграли за счет гола из офсайда. То есть, если резюмировать, то "Минай" боролся до последнего, чтобы опередить конкурента и сделал это, а на это всем наплевать. Где здесь спортивный принцип, о котором так много говорят. Представим ситуацию, если бы "Минай" остался с 6-ю очками, как после первого круга и занял последнее место. Как вы думаете, рассматривали бы нас, как участника "мини-турнира"? Думаю нет... А вот "Металлист 1925" почему-то рассматривают.

Еще добавлю, что на сегодня "Днепра-1" нет в таблице УПЛ и "Минай" автоматически занял 14 позицию, которая по регламенту прошлого сезона давала право претендовать на место в УПЛ на следующий сезон. Об этом говорится в регламенте. "Металлист 1925" поднялся на 15 строчку. Эта позиция не дает им права вообще претендовать на возможность повышения в классе в этом сезоне. Поэтому "Металлист 1925" никаким образом не может рассматриваться в качестве перспективного участника УПЛ в сезоне 24/25. То есть, это максимально противозаконно!

- Тогда ваша версия: почему "Металлист 1925" получил такое лобби?

- Как только в инфопространстве появилась информация о возможном снятии "Днепра-1" владельцы "Металлиста 1925" сразу "включились" и начали толкать идею турнира четырех.

- Какой Ваш вариант развития событий?

- Не о чем говорить. Есть решение большинства клубов УПЛ. Именно клубы - это те, благодаря кому существует Премьер лига! Кто еще должен решать кого принимать в в чемпионат, а кого нет?