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Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
Предпочтение одной из команд не было отдано
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Исполком УАФ проголосовал за проведение "Турнира четырех" между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым берегом" и "Эпицентром" для определения команды, которая заменит "Днепр-1".
Об этом сообщает ТаТоТаке.
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Ранее большинство клубов УПЛ выступили за то, что место "Днепра-1" должно занять "Минай".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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