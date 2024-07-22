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Премьер-лига

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Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Предпочтение одной из команд не было отдано

Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Исполком УАФ проголосовал за проведение "Турнира четырех" между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым берегом" и "Эпицентром" для определения команды, которая заменит "Днепр-1".

Об этом сообщает ТаТоТаке.

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Ранее большинство клубов УПЛ выступили за то, что место "Днепра-1" должно занять "Минай".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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