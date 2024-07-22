Драмбаев: Работаем, чтобы показать силу Кривбасса в новом сезоне УПЛ и еврокубках

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев прокомментировал ничью в пятом товарищеском матче криворожан на словенских сборах против "Аль-Батаи" из ОАЭ (1:1).

- Как оценишь контрольный матч?

- Хороший соперник. Было очень интересно сыграть против него. Продолжаем в спаррингах наигрывать комбинации и улучшать взаимопонимание.

- Конец сборов. Усталость накопилась?

- Есть такое. Но тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок. Сейчас больше работаем над коммуникацией.

- Плодотворная работа даст результат в сезоне?

- Для этого и работаем. Чтобы показать силу "Кривбасса" в новом сезоне УПЛ и еврокубках.