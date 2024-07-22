Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование

Исполком Украинской ассоциации футбола принял, что у "Днепра-1" есть право обратиться в ПФЛ (не в УПЛ) с просьбой сохранить за собой профессиональный статус. Речь идет о замороженной форме существования клуба.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

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