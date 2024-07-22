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Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование

Премьер-лига

Ещё одно решение Исполкома

Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Исполком Украинской ассоциации футбола принял, что у "Днепра-1" есть право обратиться в ПФЛ (не в УПЛ) с просьбой сохранить за собой профессиональный статус. Речь идет о замороженной форме существования клуба.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

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Ранее также стало известно, что исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым берегом" и "Эпицентром" для определения команды, которая заменит "Днепр-1" в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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