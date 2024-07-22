Премьер-лига
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Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование
Ещё одно решение Исполкома
Фото: СК Дніпро-1
Исполком Украинской ассоциации футбола принял, что у "Днепра-1" есть право обратиться в ПФЛ (не в УПЛ) с просьбой сохранить за собой профессиональный статус. Речь идет о замороженной форме существования клуба.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
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Ранее также стало известно, что
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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