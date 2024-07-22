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Исполком УАФ решил, что СК Днепр-1 в УПЛ заменит команда, которая определится в переходном турнире
Об этом говорится на официальном сайте федерации
Фото: із відкритих джерел
На прошлой неделе состоялось Общее собрание участников УПЛ, где рассмотрели письмо СК "Днепр-1" о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025 и удовлетворили его просьбу. Его заменит команда, которая одержит победу в переходном турнире.
В нем примут участие четыре клуба ("Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр"), где победитель будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025. Турнир будет состоять из полуфиналов и финала, которые состоятся 26-го и 30-го июля. Состав полуфинальных пар определится слепым жребием. Если победитель не определится в основное время, то сразу состоится серия послематчевых пенальти.
Организацию матчей поручено УПЛ с привлечением представителей ПФЛ. Жеребьевку полуфинальных пар поручено провести УПЛ сегодня, 22 июля. По просьбе СК "Днепр-1" сохранить профессиональный статус, то клуб должен обратиться в ПФЛ относительно членства в лиге и в случае положительного решения получить право не участвовать в соревнованиях этого сезона с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне при условии получения соответствующего аттестата.
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