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Исполком УАФ решил, что СК Днепр-1 в УПЛ заменит команда, которая определится в переходном турнире

Премьер-лига

Об этом говорится на официальном сайте федерации

Исполком УАФ решил, что СК Днепр-1 в УПЛ заменит команда, которая определится в переходном турнире

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

На прошлой неделе состоялось Общее собрание участников УПЛ, где рассмотрели письмо СК "Днепр-1" о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025 и удовлетворили его просьбу. Его заменит команда, которая одержит победу в переходном турнире.

В нем примут участие четыре клуба ("Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр"), где победитель будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025. Турнир будет состоять из полуфиналов и финала, которые состоятся 26-го и 30-го июля. Состав полуфинальных пар определится слепым жребием. Если победитель не определится в основное время, то сразу состоится серия послематчевых пенальти.

Организацию матчей поручено УПЛ с привлечением представителей ПФЛ. Жеребьевку полуфинальных пар поручено провести УПЛ сегодня, 22 июля. По просьбе СК "Днепр-1" сохранить профессиональный статус, то клуб должен обратиться в ПФЛ относительно членства в лиге и в случае положительного решения получить право не участвовать в соревнованиях этого сезона с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне при условии получения соответствующего аттестата.

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УПЛ СК Днепр-1 УАФ Днепр-1
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
22.07.2024 в 14:41
От підар..си. Ви ж казали шо хай УПЛ сама вирішує! Вже і клуби проголосували за Минай. Но бабки від Носова вирішують все.Можна притягнути за вуха, матч з Лівим Берегом, турнір 3х, відразу віддати Лівому Берегу.Але просравша все чекушка там ніяким боком немає бути.
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Комментарии 3
жека-киев (биг виладж)
22.07.2024 в 14:41
От підар..си. Ви ж казали шо хай УПЛ сама вирішує! Вже і клуби проголосували за Минай. Но бабки від Носова вирішують все.Можна притягнути за вуха, матч з Лівим Берегом, турнір 3х, відразу віддати Лівому Берегу.Але просравша все чекушка там ніяким боком немає бути.
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0
2
avatar
Oldfanat (Glasgow)
22.07.2024 в 14:50
Все зробили правильно. Скільки вже раз Минай залишали в УПЛ за неспортивним принципом? Має бути турнір та хай доказує на полі що він сильніший.
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Smooth da Hustler (Львів)
22.07.2024 в 14:53
Минай вилетів, і то не один раз...поля нормального немає, освітлення немає...Нехай подякують що їм шанс дають
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