Официально: Карпаты прекратили сотрудничество с шестью игроками

Пресс-служба "Карпат" объявила о расставании с рядом футболистов.



В частности, подошло к концу действие арендного соглашения Александра Мизюка. Центральный защитник сыграл за "львов" 22 матча в прошлом сезоне. Покинул "Карпаты" и Денис Галенков, который выступал за "зелено-белых" с 2021 года, провел 40 поединков и отметился тремя голами.

Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушовым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол).

Кроме того, клуб досрочно прекратил контракты по взаимному согласию с футболистами, которые в прошлом чемпионате играли за "Карпаты-2": Артемом Борисом, Василием Дебичем, Дмитрием Коваленко, Дмитрием Рожко, Максимом Бойченюком и Артуром Илюхиным.

Сезон 2023-24 "Карпаты" завершили на втором месте Первой лиги и вышли в УПЛ.