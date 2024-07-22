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Официально: Карпаты прекратили сотрудничество с шестью игроками
Большие кадровые изменения
Фото: ФК Карпати
Пресс-служба "Карпат" объявила о расставании с рядом футболистов.
В частности, подошло к концу действие арендного соглашения Александра Мизюка. Центральный защитник сыграл за "львов" 22 матча в прошлом сезоне. Покинул "Карпаты" и Денис Галенков, который выступал за "зелено-белых" с 2021 года, провел 40 поединков и отметился тремя голами.
Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушовым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол).
Кроме того, клуб досрочно прекратил контракты по взаимному согласию с футболистами, которые в прошлом чемпионате играли за "Карпаты-2": Артемом Борисом, Василием Дебичем, Дмитрием Коваленко, Дмитрием Рожко, Максимом Бойченюком и Артуром Илюхиным.
Сезон 2023-24 "Карпаты" завершили на втором месте Первой лиги и вышли в УПЛ.
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