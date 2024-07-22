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Полесье продолжает рассматривать вариант с подписанием Хланя

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский клуб уже давно "ведет" игрока

Полесье продолжает рассматривать вариант с подписанием Хланя

Фото: Instagram

Новина українською

"Полесье" продолжает проявлять интерес к украинскому вингеру польской "Лехии" Максиму Хланю.

Как сообщает Sport Arena, житомирский клуб рассматривают игрока как стратегическое усиление в ближайших трансферных окнах.

Стоить омтетить, что 21-летний футболист – уроженец Житомира. Выступал за юношеские составы "Карпат", "Зорю", а в 2023 году перешел в "Лехию".

Максим провел более 20 матчей за юношеские и молодежные сборные Украины. Вингер в составе олимпийской команды отправился на Игры-2024 в Париже.

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Лехия (Гданьск) Полесье (Житомир) Максим Хлань
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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