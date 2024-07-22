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Матчи "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ пройдут 26 и 30 июля, - СМИ

Премьер-лига

В клубах, между делом, недовольны таким решением УАФ

Матчи "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ пройдут 26 и 30 июля, - СМИ

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Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в УПЛ, которое освободилось после снятия с соревнований "Днепра-1", решится в турнире четырех.

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За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".

По данным Sport Arena, матчи "турнира четырех" состоятся 26 и 30 июля.

Пары определяется слепым жребием. Победитель получит место в УПЛ.

Также источник отмечает, что тренерские штабы клубов-участников турнира недовольны решением УАФ, так как команды отмечают излишнюю усталость перед началом регулярного сезона.

Напомним, что новый сезон в УПЛ стартует 3 августа.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:23
Таке ж і судівство буде ! Все вже зрозуміло, уроди порушили свій же регламент, не послухали ні засідання клубів, ні футбольних авторитетів....Ганьба корумпованому УАФ, ганьба керівнику УАФ Пазіку !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:23
Таке ж і судівство буде ! Все вже зрозуміло, уроди порушили свій же регламент, не послухали ні засідання клубів, ні футбольних авторитетів....Ганьба корумпованому УАФ, ганьба керівнику УАФ Пазіку !
Ответить
0
1

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