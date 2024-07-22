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Жеребьевка "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию

Премьер-лига

4 претендента на 1 вакантное место

Жеребьевка "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию

Фото: УПЛ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в УПЛ, которое освободилось после снятия с соревнований "Днепра-1", решится в турнире четырех.

За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".

Напомним, что пары определяется слепым жребием, а победитель получит место в УПЛ.

УПЛ со свойственной нерасторопностью объявила о жеребьевке за 5 минут до ее начала.

Тем не менее, вашему вниманию, прямая трансляция жеребьевки на YouTube.

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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:23
Таке ж і судівство буде ! Все вже зрозуміло, уроди порушили свій же регламент, не послухали ні засідання клубів, ні футбольних авторитетів....Ганьба корумпованому УАФ, ганьба керівнику УАФ Пазіку !
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:23
Таке ж і судівство буде ! Все вже зрозуміло, уроди порушили свій же регламент, не послухали ні засідання клубів, ні футбольних авторитетів....Ганьба корумпованому УАФ, ганьба керівнику УАФ Пазіку !
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2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:20
П.Е.Д.Е.Р.А.С.Т.И тягнуть 1925 за вуха в УПЛ ! Бо Носов має добрі зв'язки з владою... Ганьба УАФ, ганьба Пазіку !
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2
1
tekutiev (донецк,Украина)
22.07.2024 в 17:14
удачи левому берегу
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3
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