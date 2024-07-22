Жеребьевка "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию

Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в УПЛ , которое освободилось после снятия с соревнований "Днепра-1", решится в турнире четырех.

За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".

Напомним, что пары определяется слепым жребием, а победитель получит место в УПЛ.

УПЛ со свойственной нерасторопностью объявила о жеребьевке за 5 минут до ее начала.

Тем не менее, вашему вниманию, прямая трансляция жеребьевки на YouTube.