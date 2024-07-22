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Жеребьевка "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию
4 претендента на 1 вакантное место
Фото: УПЛ
Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в
За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".
Напомним, что пары определяется слепым жребием, а победитель получит место в УПЛ.
УПЛ со свойственной нерасторопностью объявила о жеребьевке за 5 минут до ее начала.
Тем не менее, вашему вниманию, прямая трансляция жеребьевки на YouTube.
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:23
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