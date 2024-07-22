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Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ
Полуфиналы состоятся 26 июля, финал - 30 июля
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Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в
За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".
22 июля УПЛ провела жеребьевку этого раунда плей-офф.
В результате, жребий выбрал такие пары:
- "Левый Берег" – "Металлист 1925". Матч состоится 26 июля и начнется в 15:30.
- "Эпицентр" – "Минай". Матч состоится 26 июля и начнется в 18:00.
Финальный матч, в котором сразятся победители вышеназванных пар, состоится 30 июля. Время матча будет определено дополнительно.
Также отмечается, что о том, на каких стадионах пройдут матчи, УПЛ сообщит дополнительно чуть позже.
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