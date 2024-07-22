  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ

Премьер-лига

Полуфиналы состоятся 26 июля, финал - 30 июля

Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в УПЛ, которое освободилось после снятия с соревнований "Днепра-1", решится в турнире четырех.

За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".

22 июля УПЛ провела жеребьевку этого раунда плей-офф.

В результате, жребий выбрал такие пары:

  • "Левый Берег" – "Металлист 1925". Матч состоится 26 июля и начнется в 15:30.
  • "Эпицентр" – "Минай". Матч состоится 26 июля и начнется в 18:00.

Финальный матч, в котором сразятся победители вышеназванных пар, состоится 30 июля. Время матча будет определено дополнительно.

Также отмечается, что о том, на каких стадионах пройдут матчи, УПЛ сообщит дополнительно чуть позже.

По теме
yellow-arrow
Полесье продолжает рассматривать вариант с подписанием Хланя
yellow-arrow
Динамо - Партизан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
yellow-arrow
Жеребьевка "турнира четырех" за вакантное место Днепра-1 в УПЛ. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию
Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Эпицентр (Каменец-Подольский) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.07.2024 в 18:14
Епіцентр сплачує процес..)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 9
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.07.2024 в 18:14
Епіцентр сплачує процес..)
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.07.2024 в 17:50
А могли просто зіграти ОДИН матч! Передостання УПЛ - Бронзовий призер Першої ліги! Бо це як казав один мультяшний герой "Кращі із гірших!"
Ответить
2
3
Карпатий(Штати) (Чикаго)
22.07.2024 в 17:47
Тоді вже краще нехай напряму Дніпро-1 замінить команда, у якої найбільше бабла. Для чого цей цирк з міні турніром. П.С в іншому разі - один матч з перед останньою командою УПЛ і 3 місцем Першої ліги
Ответить
2
1
янковский ян (Запорожье)
22.07.2024 в 17:40
Ну в принципе более мене справедливо у всех есть шанс
Ответить
3
3
Назар Кусий (Львів)
22.07.2024 в 17:39
А за третє місце чому немає матчу???
Ответить
2
3
Термит (Київ)
22.07.2024 в 17:32
Я вважаю, що турнір чотирьох - це найбільш чесний варіант для всіх. Це і є той самий спортивний принцип. Бо аргумент, що Минай має якісь переваги перед М1925 - це некоректно. Вони обидва вилетіли, 15 чи 16 місце - однаково вилітають. Бажаю успіху найсильнішому!
Ответить
5
5
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:24
Таке ж і судівство буде ! Все вже зрозуміло, уроди порушили свій же регламент, не послухали ні засідання клубів, ні футбольних авторитетів....Ганьба корумпованому УАФ, ганьба керівнику УАФ Пазіку !
Ответить
4
4
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 17:20
П.Е.Д.Е.Р.А.С.Т.И тягнуть 1925 за вуха в УПЛ ! Бо Носов має добрі зв'язки з владою... Ганьба УАФ, ганьба Пазіку !
Ответить
4
2
tekutiev (донецк,Украина)
22.07.2024 в 17:41
я согласен с тобой
Ответить
3
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости