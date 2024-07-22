Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ

Как решил Исполком УАФ, судьба вакантного места в УПЛ , которое освободилось после снятия с соревнований "Днепра-1", решится в турнире четырех.

За вакантное место поспорят "Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр".

22 июля УПЛ провела жеребьевку этого раунда плей-офф.

В результате, жребий выбрал такие пары:

"Левый Берег" – "Металлист 1925". Матч состоится 26 июля и начнется в 15:30.

"Эпицентр" – "Минай". Матч состоится 26 июля и начнется в 18:00.

Финальный матч, в котором сразятся победители вышеназванных пар, состоится 30 июля. Время матча будет определено дополнительно.

Также отмечается, что о том, на каких стадионах пройдут матчи, УПЛ сообщит дополнительно чуть позже.