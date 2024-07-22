Ворскла представила три новых комплекта формы на новый сезон. ФОТО

Полтавская " Ворскла " представила три новых комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

Два комплекта представлены в однотонных цветах – салатовом и белом. Еще один сочетает черный, зеленый и белый.

Клуб отмечает, что все комплекты формы скоро будут доступны в фан-шопах "Ворсклы".