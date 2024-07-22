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Ворскла представила три новых комплекта формы на новый сезон. ФОТО
Обновление гардероба у полтавчан
instagram.com/fcvp.official
Полтавская "
Техническим спонсором клуба остается компания Nike.
Два комплекта представлены в однотонных цветах – салатовом и белом. Еще один сочетает черный, зеленый и белый.
Клуб отмечает, что все комплекты формы скоро будут доступны в фан-шопах "Ворсклы".
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