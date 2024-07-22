  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла представила три новых комплекта формы на новый сезон. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла представила три новых комплекта формы на новый сезон. ФОТО

Премьер-лига

Обновление гардероба у полтавчан

Ворскла представила три новых комплекта формы на новый сезон. ФОТО

instagram.com/fcvp.official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" представила три новых комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

Два комплекта представлены в однотонных цветах – салатовом и белом. Еще один сочетает черный, зеленый и белый.

Клуб отмечает, что все комплекты формы скоро будут доступны в фан-шопах "Ворсклы".

По теме
yellow-arrow
Цыганык: Заря в новом сезоне уходит на УПЛ ТВ. Динамо будет транслировать матчи и на УПЛ ТВ и на плюсах
yellow-arrow
Динамо - Партизан. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 23.07.2024
yellow-arrow
Полесье продолжает рассматривать вариант с подписанием Хланя
Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости