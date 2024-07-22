Вылетевшие напрямую из УПЛ команды в случае повторения ситуации с Днепром-1 в дальнейшем не будут претендовать на сохранение места в УПЛ

Исполком УАФ утвердил новый принцип формирования состава участников УПЛ на сезон в случае повторения ситуации "Днепра-1".

"В следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае возникновения подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, играющим в переходных матчах", – говорится на сайте УАФ.

Эти изменения будут внесены в регламент.

Напомним, что ранее Исполком проголосовал за проведение турнира четырех, чтобы определить команду, которая заменит "Днепр-1". В турнире примут участие по две команды, которые вылетели из УПЛ и два представителя Первой лиги, которые не смогли пробиться в элиту по итогам переходных матчей - "Минай", "Металлист 1925", "Эпицентр" и "Левый Берег".