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Вылетевшие напрямую из УПЛ команды в случае повторения ситуации с Днепром-1 в дальнейшем не будут претендовать на сохранение места в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Такое решение принял Исполком УАФ

Вылетевшие напрямую из УПЛ команды в случае повторения ситуации с Днепром-1 в дальнейшем не будут претендовать на сохранение места в УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Исполком УАФ утвердил новый принцип формирования состава участников УПЛ на сезон в случае повторения ситуации "Днепра-1".

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"В следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае возникновения подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, играющим в переходных матчах", – говорится на сайте УАФ.

Эти изменения будут внесены в регламент.

Напомним, что ранее Исполком проголосовал за проведение турнира четырех, чтобы определить команду, которая заменит "Днепр-1". В турнире примут участие по две команды, которые вылетели из УПЛ и два представителя Первой лиги, которые не смогли пробиться в элиту по итогам переходных матчей - "Минай", "Металлист 1925", "Эпицентр" и "Левый Берег".

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СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
22.07.2024 в 21:33
Краще пізно, ніж ніколи.
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Комментарии 3
alexrico11 (Кривий Ріг)
22.07.2024 в 21:33
Краще пізно, ніж ніколи.
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 20:42
Гнилі корумповані козли ! Щоб ви подавилися тими грошами, які розкрадаєте в обласних федерацій ! Крадете у дітей ! Крадете під час війни ! В вас у.р.о.д.и з комітету УАФ немає ні честі, ні совісті, ні порядності... Ганьба вам недолугі лжекерівники....
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Просто Квашин (Харків)
22.07.2024 в 20:38
На сьогодні "Дніпра-1" немає в таблиці УПЛ і "Минай" автоматично зайняв 14 позицію, яка за регламентом минулого сезону давала право претендувати на місце в УПЛ на наступний сезон. Про це йдеться в регламенті. "Металіст 1925" піднявся на 15 сходинку. Ця позиція не дає ім права взагалі претендувати на можливість підвищення у класі в цьому сезоні. Тому "Металіст 1925" ніяким чином не може розглядатися в якості перспективного учасника УПЛ в сезоні 24/25. Тобто, це максимально протизаконно!
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