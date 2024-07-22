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Вылетевшие напрямую из УПЛ команды в случае повторения ситуации с Днепром-1 в дальнейшем не будут претендовать на сохранение места в УПЛ
Такое решение принял Исполком УАФ
uaf.ua
Исполком УАФ утвердил новый принцип формирования состава участников УПЛ на сезон в случае повторения ситуации "Днепра-1".
"В следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае возникновения подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, играющим в переходных матчах", – говорится на сайте УАФ.
Эти изменения будут внесены в регламент.
Напомним, что ранее Исполком проголосовал за проведение турнира четырех, чтобы определить команду, которая заменит "Днепр-1". В турнире примут участие по две команды, которые вылетели из УПЛ и два представителя Первой лиги, которые не смогли пробиться в элиту по итогам переходных матчей - "Минай", "Металлист 1925", "Эпицентр" и "Левый Берег".
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