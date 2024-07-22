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Цыганык: Заря в новом сезоне уходит на УПЛ ТВ. Динамо будет транслировать матчи и на УПЛ ТВ и на плюсах
Кажется, у нас все-таки состоится полноценный телепул
upl.ua
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в новом сезоне и "Динамо" и "Заря" передадут права на показ своих матчей УПЛ ТВ.
По словам источника, "Заря" в новом сезоне полностью уходит на УПЛ ТВ, то есть не будет показываться на "плюсах".
А вот "Динамо" остается на "плюсах", но и передает права на УПЛ ТВ. То есть, матчи киевлян будут транслироваться параллельно на двух платформах.
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Напомним, что в прошлом сезоне пул UPL.TV объединял 13 из 16 клубов УПЛ. Традиционно на "плюсах" свои матчи показывали "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".
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