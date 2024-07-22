Члены Исполкома УАФ единогласно голосовали за проведение турнира четырех

Члены Исполкома УАФ единогласно проголосовали за проведение турнира четырех команд, чтобы определить клуб, который заменит "Днепр-1" в новом сезоне УАФ. Об этом сообщили в УАФ "Трибуне".

В состав исполкома входят президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, вице-президенты УАФ Сергей Ребров и Александр Шевченко, президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко, президент УПЛ Евгений Дикий, президент ПФЛ Александр Каденко, футболист "Арсенала" Александр Зинченко, председатель Комитета судейства УАФ Екатерина Монзуль, президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов, бывший президент ЛНЗ Андрей Полтавец и старший партнер и соучредитель Юридической группы LCF Артем Стоянов.

На исполкоме присутствовали все, кроме Александра Зинченко.

Напомним, что перед Исполкомом на общих сборах клубы УПЛ проголосовали за другой вариант. Большинство голосов было отдано за вариант, что заменить "Днепр-1" должен "Минай".

Вариант с "турниром четырех" оказался на втором месте в голосовании.