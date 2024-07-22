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Все матчи турнира четырех за право сыграть в УПЛ пройдут в Киеве

Премьер-лига
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Поединки пройдут на трех киевских стадионах

Все матчи турнира четырех за право сыграть в УПЛ пройдут в Киеве

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В понедельник, 22 июля, УПЛ провела жеребьевку "турнира четырех", победитель которого заменит "Днепр-1" в элитном дивизионе.

В полуфиналах данного плей-офф сыграют: "Левый Берег" – "Металлист 1925" и "Эпицентр" – "Минай".

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Как сообщает Sport.ua, все матчи состоятся в Киеве, на аренах "Левого берега", "Оболони" и стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Окончательно, где будут проходить какие из матчей, УПЛ утвердит во вторник, 23 июля.

Кроме того, будет учтен тот факт, чтобы "Левый берег", который является одним из участников "турнира четырех", не имел фактора своего поля, поэтому свой первый матч в любом случае проведет или на арене "пивоваров", или на динамовском стадионе.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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