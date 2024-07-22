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Тренер Эпицентра: Думаю, решение УАФ удовлетворит всех, кроме Миная

Премьер-лига
Обновлено

Но и у Эпицентра есть вопросы

Тренер Эпицентра: Думаю, решение УАФ удовлетворит всех, кроме Миная

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, как клуб отреагировал на последнее решение Исполкома УАФ, на котором было принято решение о том, что "Днепр-1" в УПЛ заменит победитель «турнира четырех», в котором за путёвку поборются "Минай", "Металлист 1925", "Эпицентр" и "Левый Берег".

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- Сергей Николаевич, как в "Эпицентре" встретили решение Исполкома?

- Если откровенно, мы не надеялись на это решение. Мы планировали на 26 число спарринг, а будет официальная игра. "Минаю" это решение точно не понравится. Все думали, что их запустят. Для нас это плюс.

- Не надеялись, что УАФ пойдет за меньшинством клубов УПЛ, которые поддержали турнир четырех?

- Я спокойно к этому относился. Мы провели первую тренировку, после того ребята сказали: будет пулька. Мы посчитали, что эти матчи выпадут на конец месяца. Мы воспринимаем это, как еще один шанс побороться за УПЛ.

Можно много спорить, насколько справедливо это решение, ведь "Металлист 1925" и "Минай" вылетели напрямую по спортивному принципу. А почему не провести стык между "Эпицентром" и "Левым берегом", которые имели легитимный шанс побороться за УПЛ? Мнения можно было разные услышать. Я думаю, что это решение Исполкома удовлетворит всех, кроме "Миная".

Если абстрактно к этому подходить, хоть я и заинтересованное лицо, Исполком принял взвешенное решение.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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