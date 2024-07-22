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УАФ не видит конфликта интересов с президентом Металлиста 1925, компания которого является одним из партеров Ассоциации
В УАФ пояснили свое решение относительно "турнира четырех"
uaf.ua
В УАФ ответили на некоторые вопросы относительно
– Если член исполкома УАФ и президент УПЛ Евгений Дикий поддержал мини-турнир, можем ли мы воспринимать это как ход против решения большинства клубов УПЛ?
– Евгений Дикий на заседании проголосовал "за" вместе со всеми остальными членами исполкома. Но после заседания он обратился с устным заявлением, что он воздержался в части голосования, касающейся мини турнира. Исполком трактует его голос, как не определился. На окончательные итоги голосования такая позиция Дикого не влияет.
– Как сможет объяснить решение о проведении мини турнира член исполкома УАФ и игрок лондонского ФК "Арсенал" Александр Зинченко?
– Александр Зинченко отсутствовал на заседании. В настоящее время игрок "Арсенала" вместе со своим клубом проходит подготовку к сезону в США. Заседание проводилось в 05:00 по местному времени. На необходимый кворум для заседания и голосования его отсутствие не влияло.
– Не видит ли исполком УАФ конфликта интересов при голосовании в этом вопросе члена исполкома УАФ и почетного президента "Левого берега" Николая Павлова, ведь дополнительный шанс выступить в УПЛ получил именно "Левый берег"?
– Не видит, ведь Николай Павлов не имеет права голоса на исполкоме. Он его потерял 20 июня 2024 согласно уставу УАФ в связи с достижением 70-летия. Присутствуя на заседании в качестве приглашенного, он никаких комментариев не давал и участия в голосовании не принимал.
– Основатель компании WhiteBIT Владимир Носов недавно стал президентом "Металлиста 1925", который согласно решению исполкома УАФ получил дополнительный шанс выступить в УПЛ. Вместе с тем, WhiteBIT является одним из ключевых спонсоров УАФ. Не видят ли в УАФ в этом вопросе возможного конфликта интересов?
– Не видят. Решение исполкома принималось исключительно в спортивных интересах. WhiteBIT не является ключевым спонсором УАФ, а является официальным криптопартнером национальной сборной команды Украины по футболу.
Исполком УАФ взял за основу решения исключительно спортивный принцип, а другой вариант, предложенный сборами клубов УПЛ, его не включал. Отметим, что сегодня Исполком УАФ также утвердил за основу принцип, что в следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, игравшим в переходных матчах. Соответствующие изменения в регламент будут внесены на следующем заседании. Однако сейчас, когда это не было предусмотрено регламентом, было принято решение, согласно которому у всех клубов, привлеченных в распределение путевок между лигами, будут одинаковые шансы на занятие вакантного места участника УПЛ и все решится на футбольном поле.
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