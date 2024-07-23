Бескоровайный - о восстановлении после травмы: Немного тяжело психологически, да и физически немного тяжело

Центральный защитник " Полесья " Даниил Бескоровайный рассказал, как у него идет процесс восстановления после травмы.

"Во-первых, хотел бы поблагодарить руководство, которое позволило мне находиться с командой, проживать эти дни с командой и быть ее частью. Я хоть и не играю, но очень зациклен с ними на матчах и так же, когда у нас перед тренировками и перед игрой какие-то наставления, которые дает тренер, я тоже это слышу, чтобы потом как можно быстрее войти в команду и знать все принципы игры.

Самому немного тяжело психологически, да и физически немного тяжело, потому что очень интенсивные тренировки. Знаете, как говорят ребята, которые восстанавливаются, тренируются в два раза больше, чем ребята, которые тренируются на поле. Но для меня вызов – переступить через себя, чтобы пройти этот трудный миг в жизни, но я считаю, что если будет все хорошо. Я буду в два раза лучше, чем был", - сказал Бескоровайный.