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Заря в своем предпоследнем летнем спарринге обыграла арабский Аль-Раед

Премьер-лига

Матч получился голевым

Заря в своем предпоследнем летнем спарринге обыграла арабский Аль-Раед

zarya-lugansk.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

22 июля луганская "Заря" провела свой предпоследний спарринг на летних сборах в Словении. Соперником луганчан был ФК "Аль-Раед" из Саудовской Аравии.

Команды сыграли два тайма по 35 минут, а сам матч получился довольно результативным.

Аравийцы открыли счет уже на 14-й минуте, однако еще до перерыва "Заря" забила дважды и вышла вперед (отметился и динамовец Бенито).

Во втором тайме команды обменялись голами – 3:2, победа "Зари".

Свой последний спарринг в Словении луганчане сыграют 23 июля еще против одного представителя элитного дивизиона чемпиона Саудовской Аравии – ФК Аль-Таавун.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Аль-Раед" (Бурайда, Саудовская Аравия) 3:2

Голы: Дришлюк 21, Бенито 23, Антюх 61 – 14, 47.

Состав "Зари": Сапутин, Мариновский, Эскинья, Жуниньо (Вантух, 48), Кирюханцев (Тронтель, 48), Дришлюк (Джордан, 48), Хахлев (Башич, 48), Волошин (Яцик, 48), Слесарь 36), Бенито (Горбач, 48), Бугай (Герреро, 48).

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