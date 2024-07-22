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Новая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу

Премьер-лига
Обновлено

Странные совпадения у Ворсклы уже второй год подряд

Новая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу

Фото: x.com/sportingcp/Автор - невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" презентовала новые комплекты формы на сезон 2024/25 и… попала в международный скандал.

Все дело в том, что один из комплектов полтавчан, выполненный в черных, зеленых и белых цветах, один в один похож на новый комплект лиссабонского "Спортинга".

При этом, форма лиссабонцев должна была быть эксклюзивной в честь одного из основателей и первого тренера "Спортинга" Франческо Штромпа.

Анонс комплектов полтавчан вызвал бурную реакцию фанатов в инстаграме "Ворсклы", куда подключились и болельщики португальского клуба.

Подключились и ведущие португальские спортивные СМИ .Об этом писали такие известные издания, как CNN Portugal, A Bola и O Jogo.

В итоге, сам "Спортинг" был вынужден отреагировать и сделал официальное заявление.

"Комплект был согласован эксклюзивно с Nike. Об этой проблеме уже сообщили, она рассматривается на самом высоком уровне с брендом", – заявили в "Спортинге".

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Интересно, что с полтавским клубом уже была похожая ситуация в предыдущем сезоне, когда у них была очень похожая форма на комплект сборной Нигерии.

Новая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу - изображение 1
Новая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу - изображение 2
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