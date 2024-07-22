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Новая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу
Странные совпадения у Ворсклы уже второй год подряд
Фото: x.com/sportingcp/Автор - невідомий
Полтавская "
Все дело в том, что один из комплектов полтавчан, выполненный в черных, зеленых и белых цветах, один в один похож на новый комплект лиссабонского "Спортинга".
При этом, форма лиссабонцев должна была быть эксклюзивной в честь одного из основателей и первого тренера "Спортинга" Франческо Штромпа.
Анонс комплектов полтавчан вызвал бурную реакцию фанатов в инстаграме "Ворсклы", куда подключились и болельщики португальского клуба.
Подключились и ведущие португальские спортивные СМИ .Об этом писали такие известные издания, как CNN Portugal, A Bola и O Jogo.
В итоге, сам "Спортинг" был вынужден отреагировать и сделал официальное заявление.
"Комплект был согласован эксклюзивно с Nike. Об этой проблеме уже сообщили, она рассматривается на самом высоком уровне с брендом", – заявили в "Спортинге".
Интересно, что с полтавским клубом уже была похожая ситуация в предыдущем сезоне, когда у них была очень похожая форма на комплект сборной Нигерии.
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