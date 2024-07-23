Тренер Левого Берега: Металлист 1925 нас не пугает - в матчах на вылет возможны сюрпризы

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал решение Исполкома УАФ о проведении дополнительного мини-турнира, победитель которого заменит "Днепр-1" в УПЛ.

"На мой взгляд, в случае, когда из-за форс-мажорных обстоятельств клуб УПЛ приостанавливает свою деятельность, его должна заменить команда Первой лиги, которая финишировала сразу за теми коллективами, которые повысились в классе. И хорошо, что на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ уже на официальном уровне утверждено это положение в Регламенте соревнований нового сезона.

И, чтобы хоть как-то справедливость возобладала, Исполком УАФ 22 июля принял взвешенное решение о проведении дополнительного мини-турнира. Конечно, где-то можно быть недовольным, что нам по жребию достался "Металлист 1925", который продуктивно поработал в последнее время на трансферном рынке. Но это нас не пугает, тем более что все будет происходить в матчах на вылет, поэтому возможны сюрпризы. Главное, что борьба за столь желанную путевку в УПЛ продолжается.

Кстати, к поединку с харьковчанами мы постараемся усилиться несколькими новичками, что будет способствовать конкуренции", - сказал Первак.