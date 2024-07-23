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Любенович: Не понимаю, как готовить команду. Минай - не Металлист 1925, чтобы разбрасываться деньгами

Премьер-лига
Обновлено

Наставник "лисиц" возмущён сложившейся ситуацией

Любенович: Не понимаю, как готовить команду. Минай - не Металлист 1925, чтобы разбрасываться деньгами

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович раскритиковал организацию "турнира четырех" за право участия в следующем сезоне УПЛ.

"Мне без разницы, с кем играть. Но зачем УАФ это делает? Некрасиво так поступать с командами все это время. Нет слов. Я нахожусь сейчас в Сербии и я не понимаю, как готовить команду. Откуда брать деньги на выезд? Где мы будем играть? Мы не "Металлист 1925", который может разбрасываться деньгами.

Мы находимся в наиболее отдаленной точке Украины. Это будет нечестно по отношению к "Минаю", если турнир проведут в Киеве. Это повлечет за собой большие расходы. Это будет издевательство над "Минаем" и "Эпицентром". Пусть делают так, чтобы не было дополнительного преимущества у "Левого берега" и "Металлиста 1925".

Напомним, что 26 июля "Минай" сыграет с "Эпицентром" в полуфинале "Турнира четырех".

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Желько Любенович УПЛ Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
23.07.2024 в 13:02
тренер миная жалуется,а комментарии здесь строчат харьковские,которым очень хочется назад в упл.даст бог и деньги вам не помогут.позорно без борьбы вылетели из упл вот и играйте в первой лиге.скажите спасибо хитрожопым из уаф
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Комментарии 5
tekutiev (донецк,Украина)
23.07.2024 в 13:02
тренер миная жалуется,а комментарии здесь строчат харьковские,которым очень хочется назад в упл.даст бог и деньги вам не помогут.позорно без борьбы вылетели из упл вот и играйте в первой лиге.скажите спасибо хитрожопым из уаф
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0
2
Джим Слэйд (Харьков)
23.07.2024 в 13:12
Я не болею за Металлист 1925, просто Минай - это команда-кринж. А выйдет М1925, Левый Берег или Эпицентр, мне абсолютно пох. Даже лучше, если 1925 не выйдут, потому что тогда будет шанс увидеть дерби
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ukatan (Харьковская обл.)
23.07.2024 в 12:44
Якщо б Металіст 1925 розкидався грошима, то у ПЛ би залишилися у любому випадку. А якщо у Миная так важко з грошима - відмовтесь від участі у турнірі.
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Джим Слэйд (Харьков)
23.07.2024 в 12:36
Не можете себе позволить, так и не участвуйте.
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avatar
Американец 2000 (Харьков)
23.07.2024 в 12:07
А чё ты плачешь ??? Ничё так что ты со своим Минтаем играл всё время дома , а Металлист 1925 уже более двух лет не играет дома ??? Сидишь там в Сербии в руськом пабе ? с флагом русни ??? ((((((
sticker
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