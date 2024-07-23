Любенович: Не понимаю, как готовить команду. Минай - не Металлист 1925, чтобы разбрасываться деньгами

Главный тренер "Миная" Желько Любенович раскритиковал организацию "турнира четырех" за право участия в следующем сезоне УПЛ.

"Мне без разницы, с кем играть. Но зачем УАФ это делает? Некрасиво так поступать с командами все это время. Нет слов. Я нахожусь сейчас в Сербии и я не понимаю, как готовить команду. Откуда брать деньги на выезд? Где мы будем играть? Мы не "Металлист 1925", который может разбрасываться деньгами.

Мы находимся в наиболее отдаленной точке Украины. Это будет нечестно по отношению к "Минаю", если турнир проведут в Киеве. Это повлечет за собой большие расходы. Это будет издевательство над "Минаем" и "Эпицентром". Пусть делают так, чтобы не было дополнительного преимущества у "Левого берега" и "Металлиста 1925".