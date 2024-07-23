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Лупашко вернул в Карпаты футболистов, на которых уже не рассчитывал Маркевич
Новая метла метёт по-новому
ФК Карпати
Новоиспечённый наставник "Карпат" Владислав Лупашко принял решение вернуть в основную команду несколько игроков. Как информирует Sport.ua., речь идёт об Артуре Рябове, Богдане Векляке и Владиславе Клименко.
В последнее время вышеперечисленные футболисты тренировались отдельно от общей группы, так как предыдущий главный тренер львовского клуба Мирон Маркевич уже на них не рассчитывал.
Также вчера во Львов прибыл Андрей Русол, который должен вскоре стать генеральным директором "Карпат" после решения дел, связанных с "Днепром-1". Ожидается, что с его появлением должна активизироваться работа "зелено-белых" на трансферном рынке.
Помимо этого, Русол будет определять судьбу специалистов, входивших в тренерский штаб Мирона Маркевича, а именно: Андрея Сапуги, Владимира Езерского, Богдана Стронцицкого, Сергея Атласюка, Павла Тарана и Богдана Хоркавого.
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