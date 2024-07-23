Акценты. Турнир четырех для УПЛ - у матросов есть вопросы…

Общее собрание участников УПЛ удовлетворило просьбу СК "Днепр-1" о снятии с соревнований. Его заменит команда, которая одержит победу в переходном турнире. В нем примут участие четыре клуба ("Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр"). Победитель будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025.

Начинаю задавать риторические вопросы.

Акцент первый. Как решали?

Решение приняла УАФ - о, кей, но зачем тогда нужно было голосование клубов УПЛ? Их мнения были очень важны и учитывались? Как тогда понимать то, что большинство клубов проголосовало за “Минай”, а Исполком УАФ - единогласно за турнир?

Если бы решение принимала УПЛ - итог известен. Тут меня интересует другое. Как вообще возможно воздержаться при голосовании, когда решается столь важный для лиги вопрос? Все просто: вам предложены варианты - выберите один из них, который считаете более справедливым. Тем не менее, три клуба так и не смогли определиться.

А если бы их было большинство? Говорите, вот тогда и нужно было бы перевести стрелки на УАФ? Ну, допустим, и почему решала именно она, объяснить при желании тоже можно. Но скажите, ради осьминога, для чего было сначала голосовать в УПЛ? Невольно может сложиться впечатление, что ждали иного результата, да не вышло.

Акцент второй. Где же логика?

Кабы я решал на их месте (а у автора есть кой-какой опыт проведения соревнований с ротацией команд), лично для меня проблема не стоила бы выеденного яйца. Сразу скажу, приходилось поступать по-разному, но всегда во главе угла стояла логика. Здесь принимаем во внимание, безусловно и прежде всего, спортивный принцип.

Итак, появилась вакансия в “вышке”, а механизм ее замещения не предусмотрен. У нас есть две напрямую выбывшие в Первую лигу команды - это называется: умерла, так умерла. О них забудьте сразу. С другой стороны, в УПЛ вышли два призера Первой лиги. По элементарной логике, право участия в сезоне нужно предоставить и третьему.

Кто у нас там - “Левый берег”? Не лучший выбор, на мой взгляд, с точки зрения конкурентоспособности, но однозначно по спортивному принципу. Конец фильма. Так нет же, вместо этого четыре команды будут меситься в киевской “общаге”. И сдается мне, джентльмены, что едва ли не большинство из них от этого не в диком восторге.

Но если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Обозревая нестройные ряды участников турнира, вижу лишь одного ярко выраженного фаворита. По составу, по возможностям, и по амбициям. И по счастливому совпадению компания его владельца еще и сотрудничает с УАФ. Это так, к слову и без намеков.

Акцент третий. А шо делать?

Ставлю себя на место руководства “Миная”, и полностью его понимаю. Команда билась до последнего, снискав море симпатий у чужих болельщиков и футбольных людей. Ей не хватило какой-то малости, а тут такой шанс, но опять нужно за него бороться - а команды той уже фактически и нет. И без борьбы тебя в УПЛ не оставят.

Поезд ушел. И есть такое слово: карма - вот и аукнулся тот волшебный “вжух” (термин, изобретенный фанатами “Черноморца”, которому когда-то тоже повезло на шару не вылететь из “вышки”). И все так чинно, благородно - не подкопаешься. Если, конечно, не считать того голосования ради голосования. Вперед, на общих основаниях!

Но на общих ли? Четверка будет выяснять отношения в Киеве. Угадайте с четырех раз, для кого это будет сложнее логистически? “Левый берег” - киевляне, “Металлист 1925” провел домашний сезон на их же поляне, “Эпицентр” здесь же играл домашнюю плей-офф. Кто остался на трубе?

Идем дальше. Оба представителя Первой лиги могут записать прошлый сезон себе в актив, прогрессировали и, надо думать, уж костяк команды должны были сохранить. “Металлист 1925” целенаправленно комплектуется под УПЛ - так, чтобы вернуться надолго. А из “Миная” уже убежали многие, команда фактически создается заново.

Правильно тренер говорит, что они не хотят отбыть номер мальчиками для битья. И естественно, президента терзают смутные сомненья: а оно мине нада? Выскажу крамольную мысль: на его месте я бы таки-отказался от участия. Пускай уже там выводят в “вышку” того, кто ей нужнее. Мытьем или катаньем, но без меня.

А есть устойчивое ощущение, что весь огород городили для того чтобы в УПЛ остался нужный клуб. И дело даже не в руке, которая моет вторую руку. Как тот же организатор с опытом, я и сам предпочел бы иметь в новом сезоне крепкую боевую единицу, нежели команду с туманными перспективами и хиленьким составом.

Тем не менее, в любительском турнире, я максимально придерживался спортивного принципа. Один из его краеугольных камней: последняя команда “вышки” должна уйти “на перековку” по-любому. Это так же незыблемо, как то, что завтра солнце взойдет. Но наш профессиональный футбол приучил нас и не к таким парадоксам. Им виднее.

Очень красноречивый факт: уже в следующем сезоне вылетевшие напрямую команды не смогут претендовать на сохранение прописки в элите. То есть, Исполком УАФ четко осознает, как должен соблюдаться спортивный принцип. У меня последний вопрос. Что мешало принять это решение сейчас? Неужели боязнь поисков юридических вшей?

А как по мне, все шито белыми нитками. Ведь турнир четырех - единственный вариант, при котором можно оставить в деле главного аутсайдера сезона. По совместительству - самый солидный из всех упомянутых клубов. И все овцы вроде как целы, и волку сытым быть сам Бог велел. Это называется: выйти из положения. Выкрутиться.

Вряд ли буду смотреть игры этого, таки-да, рандомного турнира. Чей исход не вызывал бы сомнений еще месяц назад. Ведь, чтобы упустить такую возможность, Скрипнику нужно ну очень постараться. А если вдруг случится чудо, и его команда не останется в УПЛ, а он останется у ее руля, возникнут сомнения в адекватности руководства клуба.

Все фото - UA-Футбол