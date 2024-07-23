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Бычек: Мне звонили, со мной разговаривали. Это понравилось, я захотел приехать в Оболонь
Новичок Оболони рассказал о своей адаптации в новом клубе
fc.obolon.ua
Новичок "
– Как тебе тренировочный процесс, сборы?
– Тяжелые нагрузки. Как всегда, на сборах работаем, чтобы иметь хорошую физическую подготовку в чемпионате. Надеюсь, что подойдем к сезону в оптимальной форме и будем побеждать.
– Чем "Оболонь" отличается от других команд?
– В разных командах плюс-минус одно и то же на сборах. Но могу отметить хороший коллектив. Это мне очень нравится и импонирует.
– Уже успел адаптироваться в команде?
– Кажется, что меня приняли очень хорошо, в плане коллектива все в порядке, со всеми хорошо общаюсь.
– В составе тернопольской "Нивы" ты играл вместе с Тарасом Морозом, он тебе помогает?
– С Тарасом я еще до подписания контракта разговаривал. Он мне рассказал о ситуации в клубе. Я с ним поговорил и решил, что, наверное, приеду в "Оболонь". Так и получилось. Приехал, подписал контракт. Вот и все. Тарас — хороший парень. Подсказывает, помогает в адаптации. Но в целом она и так проходит хорошо.
– Что еще побудило тебя перейти в "Оболонь"?
– Заинтересованность во мне. Мне звонили, со мной разговаривали. Это понравилось, я захотел сюда приехать.
– На какой позиции тебя видит тренерский штаб бело-зеленых на поле?
– Уже несколько раз разговаривал с тренерами на эту тему. И крайним нападающим, и центральным нападающим могу сыграть. Где поставят, там буду играть. Готов помогать на любой позиции.
– Какое впечатление от контрольных матчей на сборах? Доволен ли ты своей формой сейчас?
– Хорошие спарринги были, но под нагрузками тяжело играть. Что касается формы, не могу сказать, что она идеальна. Готов на 60-70%. Надеюсь к чемпионату набрать оптимальные кондиции. Хорошие матчи были с "ЛНЗ", они Премьер-Лига, мы Премьер-Лига. Какой контрольный матч был самый удачный? Не могу сказать. В разных играх более-менее то, что хотел, получилось.
– Ты отдал голевой пас на Олега Вишневского в игре с "Чайкой".
– Считаю, для нападающих это основная задача — отдать передачу или забить гол. Так как я играю форварда, это для меня важно. Надеюсь, в дальнейшем буду отдавать и забивать. Это будет добавлять уверенности.
– Готов к конкуренции, ведь на твоей позиции достаточно исполнителей?
– Конкуренция — это всегда хорошо. Ты прогрессируешь, к чему-то стремишься. Думаю, у нас здоровая конкуренция, и все будет хорошо, будет играть сильнейший.
– Ты провел последние два сезона в Премьер-Лиге в "Металлисте 1925". Ожидаешь матч против них, если харьковской команде удастся сохранить прописку в мини-турнире?
– Если моя бывшая команда останется в УПЛ, то противостояние будет принципиальным.
– Какие цели ставишь перед собой на следующий сезон?
– В первую очередь хочу доказать самому себе, потому что прошлый сезон мне не очень понравился в моем исполнении. Хочу реабилитироваться и надеюсь выйти на лучший уровень в своей игре.
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