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Тренер Колоса: Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры
Александр Поздеев доволен летними сборами команды
koloskovalivka.com
Главный тренер "
"Почти все ребята по 90 минут сыграли, было жарко, но ребята выдержали, молодцы. Не травмировались. Старались выполнять то, о чем мы договаривались. Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры.
У нас есть конкретные договоренности - как мы играем с мячом, как мы играем без мяча. И это наши цели - своевременно реагировать, подстраховывать друг друга, коммуницировать на поле, быть компактными. Такие футбольные цели, которые каждый день необходимо улучшать.
Что касается новичков - они молодцы, они прикладывают максимум усилий, хотя они в разном физическом состоянии. Нужно немного подождать, набрать кондиции. Отношением ребят к делу мы довольны", - сказал Поздеев.
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