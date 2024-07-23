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Тренер Колоса: Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры

Премьер-лига

Александр Поздеев доволен летними сборами команды

Тренер Колоса: Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал два последних товарищеских матча против "Вереса" (3:0 и 1:1).

"Почти все ребята по 90 минут сыграли, было жарко, но ребята выдержали, молодцы. Не травмировались. Старались выполнять то, о чем мы договаривались. Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры.

У нас есть конкретные договоренности - как мы играем с мячом, как мы играем без мяча. И это наши цели - своевременно реагировать, подстраховывать друг друга, коммуницировать на поле, быть компактными. Такие футбольные цели, которые каждый день необходимо улучшать.

Что касается новичков - они молодцы, они прикладывают максимум усилий, хотя они в разном физическом состоянии. Нужно немного подождать, набрать кондиции. Отношением ребят к делу мы довольны", - сказал Поздеев.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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