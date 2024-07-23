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Ворскла удалила в соцсетях посты о новых комплектах формы, которые похожи на форму Спортинга
Получился целый международный скандал
instagram.com/fcvp.official
"Ворскла" удалила в соцсетях публикацию с презентацией новых комплектов формы на сезон 2024/25 от Nike.
Тем не менее, новость на официальном сайте полтавчан осталась.
Напомним, что один из комплектов полтавчан, который сочетал черный, зеленый и белый цвета, оказался похожим на форму португальского "Спортинга".
Данные совпадения спровоцировали целый скандал в Португалии, так как Nike обещал "Спортингу", что форма будет эксклюзивной в честь одного из основателей и первого тренера команды Франческо Штромпа.
Португальский клуб заявлял, что рассматривает эту проблему на самом высоком уровне с брендом.
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