Ворскла удалила в соцсетях посты о новых комплектах формы, которые похожи на форму Спортинга

"Ворскла" удалила в соцсетях публикацию с презентацией новых комплектов формы на сезон 2024/25 от Nike.

Тем не менее, новость на официальном сайте полтавчан осталась.

Читайте также Новая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу

Напомним, что один из комплектов полтавчан, который сочетал черный, зеленый и белый цвета, оказался похожим на форму португальского "Спортинга".

Данные совпадения спровоцировали целый скандал в Португалии, так как Nike обещал "Спортингу", что форма будет эксклюзивной в честь одного из основателей и первого тренера команды Франческо Штромпа.

Португальский клуб заявлял, что рассматривает эту проблему на самом высоком уровне с брендом.