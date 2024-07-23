  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла удалила в соцсетях посты о новых комплектах формы, которые похожи на форму Спортинга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла удалила в соцсетях посты о новых комплектах формы, которые похожи на форму Спортинга

Премьер-лига
Обновлено

Получился целый международный скандал

Ворскла удалила в соцсетях посты о новых комплектах формы, которые похожи на форму Спортинга

instagram.com/fcvp.official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" удалила в соцсетях публикацию с презентацией новых комплектов формы на сезон 2024/25 от Nike.

Тем не менее, новость на официальном сайте полтавчан осталась.

Читайте такжеНовая форма Ворсклы попала в международный скандал. Такой же комплект Nike эксклюзивно сделал Спортингу

Напомним, что один из комплектов полтавчан, который сочетал черный, зеленый и белый цвета, оказался похожим на форму португальского "Спортинга".

Данные совпадения спровоцировали целый скандал в Португалии, так как Nike обещал "Спортингу", что форма будет эксклюзивной в честь одного из основателей и первого тренера команды Франческо Штромпа.

Португальский клуб заявлял, что рассматривает эту проблему на самом высоком уровне с брендом.

По теме
yellow-arrow
Перестрелка на 7 голов. Кривбасс в своем заключительном спарринге проиграл турецкому Ризеспору
yellow-arrow
Тренер Колоса: Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры
yellow-arrow
Бычек: Мне звонили, со мной разговаривали. Это понравилось, я захотел приехать в Оболонь
Ворскла (Полтава) Спортинг (Лиссабон) Nike
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости