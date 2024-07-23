Перестрелка на 7 голов. Кривбасс в своем заключительном спарринге проиграл турецкому Ризеспору

" Кривбасс " сыграл свой заключительный контрольный матч на словенском сборе против представителя турецкой Суперлиги – "Ризеспора".

Поединок получился сверхголевым – команды на двоих наколотили семь голов.

"Кривбасс" забил первый гол, однако затем "горел" по ходу матча 1:3, забивал, пропускал, затем снова забивал, но все-таки проиграл 3:4.

Завтра "Кривбасс" возвращается в Украину, где продолжит подготовку к новому сезону с 27 июля уже в Кривом Роге.

"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Ризеспор" (Ризе, Турция) 3:4

Голы: Егор Твердохлеб (Максим Лунев, угловой), 5 (1:0). Мухаммет Таха Шахин, 15 (1:1). Али Соуэ, 39 (1:2). Али Соуэ, 62 (1:3). Дал Варешанович, 78 (1:4). Олег Кожушко (Хрвое Илич), 82 (2:4). Дмитрий Хомченовский, 86 (3:4).