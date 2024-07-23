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Вы готовы? Полесье на дату ответного матча ЛК с Олимпией анонсировало Усика. ВИДЕО

Премьер-лига

Ничего не понятно, но интересно

Вы готовы? Полесье на дату ответного матча ЛК с Олимпией анонсировало Усика. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" опубликовало совместное видео с украинским чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

"Вы готовы? 1.08.24", - говорится в публикации.

"Готов к бою. Увидимся", - сказал Усик, одевая форму футбольного клуба.

Напомним, что в феврале 2022 года боксер-футболист дебютировал за команду в товарищеском матче, а в июле прошлого года подписал контракт с житомирским клубом на 1 год.

25 июля "Полесье" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против люблянской "Олимпии". Ответный матч пройдет 1 августа.

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