Вы готовы? Полесье на дату ответного матча ЛК с Олимпией анонсировало Усика. ВИДЕО

" Полесье " опубликовало совместное видео с украинским чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

"Вы готовы? 1.08.24", - говорится в публикации. "Готов к бою. Увидимся", - сказал Усик, одевая форму футбольного клуба.

Напомним, что в феврале 2022 года боксер-футболист дебютировал за команду в товарищеском матче, а в июле прошлого года подписал контракт с житомирским клубом на 1 год.

25 июля "Полесье" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против люблянской "Олимпии". Ответный матч пройдет 1 августа.