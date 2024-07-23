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Вы готовы? Полесье на дату ответного матча ЛК с Олимпией анонсировало Усика. ВИДЕО
Ничего не понятно, но интересно
Getty Images / Global Images Ukraine
"
"Вы готовы? 1.08.24", - говорится в публикации.
"Готов к бою. Увидимся", - сказал Усик, одевая форму футбольного клуба.
Напомним, что в феврале 2022 года боксер-футболист дебютировал за команду в товарищеском матче, а в июле прошлого года подписал контракт с житомирским клубом на 1 год.
25 июля "Полесье" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против люблянской "Олимпии". Ответный матч пройдет 1 августа.
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Are you ready?— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) July 23, 2024
???? 01.08.24 pic.twitter.com/5okiOyl0nN
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