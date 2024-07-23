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Не только Киев. Матчи турнира четырех за выход в УПЛ пройдут не только в столице
Матчи пройдут не только в Киеве
Фото - Анатолій Спиця
ПФЛ, как организатор дополнительного турнира четырех команд, победитель которого заменит "Днепр-1" в
Изначально предполагалось, что все матчи пройдут в Киеве, однако чуть позже были внесены изменения.
По информации Sport.ua, "Левый берег" и "Металлист 1925" обратились с просьбой разрешить провести игру на стадионе "Левый берег", ведь в прошлом сезоне он был домашним для обеих команд. Им пошли навстречу.
А вот после дискуссии в СМИ для определения места проведения поединка другой пары "Минай" – "Эпицентр" пришлось учитывать логистические моменты.
В конце концов, было решено, что эти команды сыграют в Ровно на стадионе "Авангард".
Напомним, что эти поединки состоятся 26 июля, а решающий запланирован на 30 июля.
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В полуфиналах сыграют: "Левый Берег" – "Металлист 1925" и "Эпицентр" – "Минай".
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