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Не только Киев. Матчи турнира четырех за выход в УПЛ пройдут не только в столице

Премьер-лига
Обновлено

Матчи пройдут не только в Киеве

Не только Киев. Матчи турнира четырех за выход в УПЛ пройдут не только в столице

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

ПФЛ, как организатор дополнительного турнира четырех команд, победитель которого заменит "Днепр-1" в УПЛ, внесли коррективы относительно мест проведения соревнований.

Изначально предполагалось, что все матчи пройдут в Киеве, однако чуть позже были внесены изменения.

По информации Sport.ua, "Левый берег" и "Металлист 1925" обратились с просьбой разрешить провести игру на стадионе "Левый берег", ведь в прошлом сезоне он был домашним для обеих команд. Им пошли навстречу.

А вот после дискуссии в СМИ для определения места проведения поединка другой пары "Минай" – "Эпицентр" пришлось учитывать логистические моменты.

В конце концов, было решено, что эти команды сыграют в Ровно на стадионе "Авангард".

Напомним, что эти поединки состоятся 26 июля, а решающий запланирован на 30 июля.

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В полуфиналах сыграют: "Левый Берег" – "Металлист 1925" и "Эпицентр" – "Минай".

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Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский) Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
23.07.2024 в 23:17
А финал где будет проходить ???
sticker
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2
2
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
23.07.2024 в 23:17
А финал где будет проходить ???
sticker
Ответить
2
2

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