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Заря обыграла саудовский клуб в последнем спарринге на сборах. Видео матча и обзор голов

Премьер-лига

Прошлый сезон соперник "чёрно-белых" завершил на 4-м месте в саудовской Про-Лиге

Заря обыграла саудовский клуб в последнем спарринге на сборах. Видео матча и обзор голов

ФК Зоря

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23 июля "Заря" одержала победу в последнем контрольном матче на сборах в Словении.

Соперником луганчан был представитель саудовской Аравии - "Аль-Таавун".

Авторами голов в составе украинского клуба стали Яков Башич и Игорь Горбач.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Аль-Таавун" (Бурайда, Саудовская Аравия) – 2:0

Голы: Башич, 59, Горбач, 73.

Состав "Зари": Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк (Хахлев, 68), Яцик (Волошин, 68), Кирюханцев (Жуниньо, 68), Антюх (Бенито, 71), Герреро (Горбач, 63).

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Источник:
Zorya Luhansk
Опубликовал: Александр Бураков
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