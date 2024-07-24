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Заря обыграла саудовский клуб в последнем спарринге на сборах. Видео матча и обзор голов
Прошлый сезон соперник "чёрно-белых" завершил на 4-м месте в саудовской Про-Лиге
ФК Зоря
23 июля "Заря" одержала победу в последнем контрольном матче на сборах в Словении.
Соперником луганчан был представитель саудовской Аравии - "Аль-Таавун".
Авторами голов в составе украинского клуба стали Яков Башич и Игорь Горбач.
"Заря" (Луганск, Украина) – "Аль-Таавун" (Бурайда, Саудовская Аравия) – 2:0
Голы: Башич, 59, Горбач, 73.
Состав "Зари": Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк (Хахлев, 68), Яцик (Волошин, 68), Кирюханцев (Жуниньо, 68), Антюх (Бенито, 71), Герреро (Горбач, 63).
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