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Виталий Вернидуб: Кривбасс провел плодотворные сборы, сыграл неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов

Премьер-лига

Специалист подвёл итоги сборов

Виталий Вернидуб: Кривбасс провел плодотворные сборы, сыграл неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов

ФК Кривбас

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал последний товарищеский матч против турецкого "Ризеспора" (3:4) на летних сборах в Словении.

"Можно отметить соперника. Достойный оппонент, быстро действовали. Получился хороший матч для обеих сторон. Мы увидели наши слабые места и моменты, над которыми нам еще надо работать.

Мы каждый поединок на сборах пробовали различные вариации, сочетания состава, игровые связи. Поработаем над собственными ошибками и сделаем плодотворную работу над тем, чтобы их исправить.

Как в целом оцениваю сборы? Во-первых, спасибо защитникам и защитницам Украины, что у нас есть возможность качественно подготовиться к сезону за рубежом. В целом считаю, что мы провели плодотворные сборы. Сыграли неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов - против чемпионов Швейцарии и Хорватии. Но и другие соперники давали нам серьезный бой, в том числе и "Ризеспор" сегодня.

Уже в среду мы отправляемся в Украину. У команды будет два выходных, после чего в Кривом Роге в недельном цикле будем готовиться к старту в УПЛ", - сказал Вернидуб в интервью пресс-службе криворожан.

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Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) товарищеские матчи
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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