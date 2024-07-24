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Виталий Вернидуб: Кривбасс провел плодотворные сборы, сыграл неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов
Специалист подвёл итоги сборов
ФК Кривбас
Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал последний
"Можно отметить соперника. Достойный оппонент, быстро действовали. Получился хороший матч для обеих сторон. Мы увидели наши слабые места и моменты, над которыми нам еще надо работать.
Мы каждый поединок на сборах пробовали различные вариации, сочетания состава, игровые связи. Поработаем над собственными ошибками и сделаем плодотворную работу над тем, чтобы их исправить.
Как в целом оцениваю сборы? Во-первых, спасибо защитникам и защитницам Украины, что у нас есть возможность качественно подготовиться к сезону за рубежом. В целом считаю, что мы провели плодотворные сборы. Сыграли неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов - против чемпионов Швейцарии и Хорватии. Но и другие соперники давали нам серьезный бой, в том числе и "Ризеспор" сегодня.
Уже в среду мы отправляемся в Украину. У команды будет два выходных, после чего в Кривом Роге в недельном цикле будем готовиться к старту в УПЛ", - сказал Вернидуб в интервью пресс-службе криворожан.
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