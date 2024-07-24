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Официально. Определилось место проведения матча Эпицентр - Минай

Премьер-лига

Официальное подтверждение

Официально. Определилось место проведения матча Эпицентр - Минай

фото - Ендрю Тодос (Zorya Londonsk)

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Стало известно, где состоится матч между "Эпицентром" и "Минай" в рамках "турнира четырёх" за право заменить "Днепр-1" в украинской Премьер-лиге.

Поединок пройдёт 26 июля на стадионе "Авангард" в Ровно. Об этом сообщает пресс-служба "Вереса". Начало встречи - в 18:00.

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Во втором полуфинале "турнира четырёх" сыграют "Левый Берег" и "Металлист 1925".

Победители этих пар сойдутся в финале, который запланирован на 30 июля.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Александр Бураков
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