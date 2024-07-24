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Известно, где пройдёт матч Левый Берег - Металлист 1925

Премьер-лига

У одной из команд будет небольшое преимущество

Известно, где пройдёт матч Левый Берег - Металлист 1925

scdnipro1.com.ua

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Определилось место проведения поединка между "Левым Берегом" и "Металлистом 1925" в рамках полуфинала "турнира четырёх".

По согласию обоих клубов, встреча пройдёт на домашнем стадионе киевлян - "Арена Левый Берег". Начало - 26 июля, в 15:30.

Ранее стало известно, где пройдёт второй полуфинал "турнира четырёх" между "Эпицентром" и "Минаем".

Победители этих пар разыграют вакантную путёвку в УПЛ после снятия с соревнований "Днепра-1" 30 июля.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Бураков
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