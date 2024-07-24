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Лупашко - о президенте Карпат: Это просто вау. Хочу, чтобы украинский футбол увидел, как можно работать
Комплименты от нового рулевого "зелёно-белых"
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о своем впечатлении от президента львовского клуба Владимира Матковского.
"Если одним словом характеризовать президента клуба, то это просто вау. Это настолько порядочный человек, настолько воспитанный.
Я бы хотел, чтобы он не был настолько закрытым человеком, чтобы весь украинский футбол увидел, как можно работать, каким можно быть президентом. Все, кто будут работать с ним, влюбятся в него.
Скажу, что болельщикам "Карпат", пока есть президент Матковский, волноваться не нужно ни за что", - сказал Лупашко в интервью ТаТоТаке.
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