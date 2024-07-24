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Лупашко - о президенте Карпат: Это просто вау. Хочу, чтобы украинский футбол увидел, как можно работать

Премьер-лига

Комплименты от нового рулевого "зелёно-белых"

Лупашко - о президенте Карпат: Это просто вау. Хочу, чтобы украинский футбол увидел, как можно работать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о своем впечатлении от президента львовского клуба Владимира Матковского.

"Если одним словом характеризовать президента клуба, то это просто вау. Это настолько порядочный человек, настолько воспитанный.

Я бы хотел, чтобы он не был настолько закрытым человеком, чтобы весь украинский футбол увидел, как можно работать, каким можно быть президентом. Все, кто будут работать с ним, влюбятся в него.

Скажу, что болельщикам "Карпат", пока есть президент Матковский, волноваться не нужно ни за что", - сказал Лупашко в интервью ТаТоТаке.

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Владислав Лупашко президент Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 15:40
оце лизнув між ягодиць.... може в віце-президенти потрапить.....
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 15:40
оце лизнув між ягодиць.... може в віце-президенти потрапить.....
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.07.2024 в 15:30
"Правильно починає.." в стилі "сучасників": не лизнеш - не поїдеш...
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Американец 2000 (Харьков)
24.07.2024 в 15:25
Всё понятно за что его взяли - лизун )))))
sticker
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