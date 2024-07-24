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Григорчук переманил в Азербайджан одного из лидеров Черноморца
По данным источников, Андрей Штогрин близок к переходу в Нефтчи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Один из лидеров "
Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, футболист близок к переходу в "Нефтчи" - клуб, который недавно возглавил экс-тренер "моряков" Роман Григорчук.
Напомним, что в прошлом сезоне Штогрин сыграл все 30 матчей УПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 5 ассистов.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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