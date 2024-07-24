Григорчук переманил в Азербайджан одного из лидеров Черноморца

Один из лидеров " Черноморца ", вингер Андрей Штогрин близок к переходу в Азербайджан.

Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, футболист близок к переходу в "Нефтчи" - клуб, который недавно возглавил экс-тренер "моряков" Роман Григорчук.

Напомним, что в прошлом сезоне Штогрин сыграл все 30 матчей УПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 5 ассистов.